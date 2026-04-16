Дело возбудили после отравления 27 малышей в детском саду в Одинцове

Порядка 30 детей отравились в одном из детских садов Одинцова 9 апреля. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Помощь врачей понадобилась 27 малышам от 2 до 7 лет. У пострадавших выявили симптомы кишечной инфекции.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших отравление воспитанников детского сада (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Над делом работают следователи и криминалисты. Также в него вовлечены сотрудники Роспотребнадзора. Специалисты провели осмотры, взяли образцы с поверхностей и продуктов питания, чтобы провести исследования.

Проводятся допросы и иные следственные действия.

Ранее в Муроме обнаружили 106 случаев острой кишечной инфекции. В больницы попали 50 человек, в том числе 25 детей.

