сегодня в 09:25

Дело возбудили после гибели мужчины при пожаре в многоэтажке в Подмосковье

Уголовное дело возбудили по факту гибели мужчины в результате пожара в многоквартирном доме в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба СУ СК России по Московской области.

Накануне поступило сообщении о пожаре в одной из квартир на 11-м этаже многоэтажки на улице Станционная. Впоследствии огонь распространился на другие квартиры. Жильцы дома были эвакуированы. В результате ЧП погиб 27-летний мужчина, еще пятеро пострадавших были госпитализированы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электросети.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, в ближайшее время будут назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

Городская прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств пожара с погибшим и пострадавшими гражданами.

