сегодня в 14:25

Дело возбудили по факту получения ожогов мужчиной из-за прорыва трубы в Химках

В Химках мужчина обжегся кипятком, пытаясь спасти свой автомобиль во время прорыва теплотрассы с кипятком. По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью .

Инцидент произошел 27 августа, когда во время температурных испытаний теплосетей в мкр Левобережный произошел прорыв теплотрассы. В результате происшествия пострадал местный житель.

Он ринулся спасать свою машину, стоявшую рядом с точкой, откуда бил фонтан кипятка. Житель получил ожоги ног. Его госпитализировали в больницу.

По данному факту было возбуждено дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Сейчас следователи опрашивают свидетелей, назначают судебные экспертизы. Причины происшествия выясняются.

Ранее глава городского округа Химки Елена Землякова рассказала, что утечка воды уже прекращена. На месте идут работы по устранению аварии. Подача горячей воды для жителей микрорайоны Левобережный временно прекращена.