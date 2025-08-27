Горячую воду отключили в мкр Левобережный в Химках, где прорвало трубу

Из-за прорыва трубы с кипятком и работ по устранению последствий аварии подача горячего водоснабжения (ГВС) была приостановлена для жителей микрорайона Левобережный и части микрорайона Клязьма-Старбеево в Химках. Об этом сообщила в Telegram-канале глава городского округа Елена Землякова.

О сроках восстановления подачи ГВС будет известно позже. Глава округа уточнила, что в микрорайоне Левобережный с 26 августа проводятся температурные испытания теплосетей в рамках подготовки к отопительному сезону. Они нужны для того, чтобы выявить потенциально ненадежные участки и восстановить их. В рамках испытаний имитируется нагрузка на систему в зимний период.

Один из ненадежных участков был выявлен после прорыва трубы. Утечка воды уже прекращена. Аварийный участок огражден. Специалисты определяют точное место повреждения, чтобы скорее устранить его.

В результате инцидента пострадал мужчина, который хотел спасти свой автомобиль во время прорыва теплотрассы. Его доставили в травматологическое отделение ХКБ. Там ему оказали всю необходимую помощь.

Утром 27 августа в Химках произошел прорыв теплотрассы. Из земли били два фонтана горячей воды. Сейчас Землякова находится на месте вместе с коллегами и представителями «ТСК Мосэнерго».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.