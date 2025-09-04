Дело возбудили на врачей, которые не помогли москвичке с инсультом в поезде

Уголовное дело возбудили в отношении врачей, которые заявили, что пассажирка с инсультом в поезде Волгоград-Москва просто «спит». Их обвиняют по статье о неоказании медицинской помощи, сообщает «Осторожно, новости» .

Московская транспортная прокуратура выяснила, что врачей на помощь женщине вызывали во время стоянки состава на железнодорожных вокзалах Липецк и Елец. Медики не смогли оценить состояние больной и не приняли меры к ее госпитализации.

Позднее выяснилось, что у женщины в поезде произошел инсульт. Ее доставили в больницу уже после прибытия в Москву, когда драгоценное время было потеряно. Женщина впала в кому, а через две недели скончалась.

Инцидент с инсультом в поезде произошел 12 августа. Женщина ехала на поезде в Москву с двумя детьми. Она потеряла сознание, а вызванные в вагон медики заявили, что она просто «спит» и не помогли ей.

В Минздраве Липецкой области заявляли, что больную «оба раза разбудили» по пути в Москву, но она отказалась от помощи. Родственники Елены опровергают эту информацию.