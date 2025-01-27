Дело о хищениях на оборонных контрактах в 20 субъектах России отправили в суд

Уголовное дело главы компании и еще восьми человек, которых обвиняют в хищениях на оборонных контрактах в 20 субъектах РФ, отправили в один из судов Москвы. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Закончено рассмотрение уголовного дела против гендиректора компании Татьяны А., а также восьми других членов преступного сообщества. Произведен допрос около 100 свидетелей. Организованы 10 судебных экспертиз. Арестовано имущество подозреваемых на сумму более 1,5 млрд рублей.

В зависимости от правонарушений, фигурантов обвиняют в организации преступного сообщества, участии в нем, мошенничестве, а также злоупотреблениях полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

По информации правоохранителей, не ранее 2013 года было создано преступное сообщество. Его участники подписывали выгодные контракты и добивались получения по ним авансов. При этом был нанесен ущерб интересам государства.

В период с 2013 по 2022 годы, как считает следствие, между АО «Главное управление обустройства войск» и ООО «ВСК», которое сменило название на ООО «СД Атриум», и управлялось одной из фигуранток дела, были подписаны оборонные договоры. В рамках них фирма должна была провести реконструкцию многоквартирного дома в военной части в Иркутске.

Также, согласно контракту, должно было производиться строительство объектов для военного городка в Ульяновске. Генподрядчик отправил средства компании в качестве аванса.

Фигуранты дела, согласно данным следствия, подписали фиктивные договоры субподряда с компаниями, которые были им подконтрольны. Затем отправили им средства, которые были присвоены и израсходованы на выполнение задач, не предусмотренных контрактом.

Следователи СК считают, что преступное сообщество действовало в 20 субъектах РФ. Среди них — Севастополь, Смоленская область и Подмосковье.

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