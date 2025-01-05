У экс-губернатора Пензенской области Белозерцева начали конфисковывать имущество

У бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который был осужден за взятку в особо крупном размере, начали конфисковать имущество. Общая сумма долга экс-чиновника составляет более 8,4 млрд рублей, сообщает РИА Новости .

Производство по конфискации имущества Белозерцева было возбуждено в ноябре прошлого года. Так, в доход государства перейдут ювелирные украшения и наручные часы Longines, Omega, Rolex, Jaquet Droz и Chaumet. Общая стоимость часов составляет почти 10 млн рублей.

Арест на имущество экс-кубернатора был наложен в 2021 году. Судебные приставы взыскивают с Белозерцева долг, который превышает 242 млн рублей. Дело в взыскании более 8,1 млн рублей было возбуждено в августе прошлого года.

Кроме того, в связи с задолженностью «по процессуальным издержкам в доход государства» долг Белозерцева увеличился почти на 1,8 тыс. рублей.

В январе 2024 года Измайловский районный суд города Москвы приговорил Ивана Белозерцева к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере более 450 млн рублей за взятку более 31 млн рублей. Экс-губернатор получал взятки за покровительство фирмы при заключении госконтрактов.