Delfi: пилот разбившегося в Вильнюсе самолета спрашивал о погоде перед крушением

Экипаж разбившегося в Вильнюсе самолета перед авиакатастрофой запрашивал у диспетчеров информацию о погодных условиях с целью понять, нужно ли переводить самолет в режим посадки по приборам, пишет РБК со ссылкой на Delfi.

Грузовой самолет рухнул на двухэтажный дом утром 25 ноября. При крушении Boeing полностью разрушил чье-то жилье. Незадолго до падения пилот самолета получил от диспетчера информацию о параметрах ветра, а также получил разрешение снизить высоту до 2700 футов (примерно 800 метров), после чего связь потерялась.

Самолет DHL, летевший из Лейпцига в Вильнюс, в итоге не долетел до взлетно-посадочной полосы. На борту находились четыре человека, двое из которых пострадали, третий погиб. О состоянии четвертого члена экипажа ничего не сообщается.

Ранее предполагалось, что самолет в Вильнюсе разбился из-за того, что пилоты не сбросили скорость движения.