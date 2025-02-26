Делавшую минет дагестанскому главврачу медсестру тоже уволили

Baza: медсестру из Дагестана уволили после минета главврачу в прямом эфире

Из Чародинской ЦРБ в Дагестане уволили медсестру, на камеру сделавшую минет главному врачу после совещания. Она лишилась работы на следующий день после увольнения самого главврача, сообщает Baza со ссылкой на источники.

Утверждается, что семья медицинской сестры «полностью огородила ее от связи с внешним миром» — женщину лишили телефона и запретили контактировать со знакомыми. На все сообщения и звонки в адрес уволенной медсестры отвечают ее братья.

Глава села, в котором проживает героиня скандального видео, заявил, что с женщиной пока не разводится ее законный муж.

«Она жива и здорова. Но, конечно, у нее не очень все хорошо», — прокомментировал сельский глава.

В первой половине февраля медсестра и 67-летний главврач стали героями скандального видео, опубликованного в Сети. На кадрах сотрудники Чародинской ЦРБ занялись оральным сексом, забыв выключить камеру после совещания на региональном уровне.