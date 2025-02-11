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Врач занялся сексом при включенной камере после совещания с главой Дагестана

67-летний главврач Чародинской ЦРБ в Дагестане забыл выключить камеру после совещания с главой республики Сергеем Меликовым и занялся сексом с коллегой, сообщает Baza .

За процессом по камере также наблюдал и глава Дагестана.

После размещения видео в Сети 67-летний заслуженный врач республики сразу ушел на больничный.

Ранее жительницу Люберец задержали из-за интимной близости, свидетелем которой стал ее девятилетний сын. О происшествии мальчик рассказал отцу.