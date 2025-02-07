Жительницу Люберец арестовали за секс на глазах у 9-летнего сына

Недавно 33-летняя Марина проводила время с 38-летним Леонидом (имена изменены) в своей подмосковной квартире. В какой-то момент возлюбленные уединились в комнате, чтобы заняться сексом. Однако на следующий день старший сын Марины рассказал отцу, с которым женщина в разводе, что мама якобы заставляла его младшего брата смотреть на интимные забавы взрослых.

Возмущенный отец обратился с заявлением в полицию. Владу и ее нового ухажера задержали по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего). При этом задержанные утверждают, что история выдуманная, так как отец хочет отобрать у женщины детей.

Правоохранительные органы организовали проверку по факту случившегося. На время расследования дети живут с отцом.