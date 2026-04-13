«Делай, чтоб не орал»: незнакомка хотела вырвать кроху из рук его мамы в роддоме

Россиянка по имени Анна (имя изменено — ред.) родила ребенка в перинатальном центре Волгограда, однако во время пребывания в медучреждении столкнулась с ужасной ситуацией. Вечером к ней в палату ворвалась неадекватная женщина и пыталась отобрать у нее новорожденную дочь.

По словам Анны, женщине не нравилось, что ее ребенок кричит. При этом они только вышли из реанимации и малышка не может самостоятельно есть. Более того, в перинатальном центре много детей, они все кричат. Женщина вела себя неадекватно и пыталась выхватить ребенка из рук матери.

«Я очень испугалась, закричала: „Не трогайте моего ребенка! Выйдите из моей палаты!“. Она начала вести себя еще более агрессивно, шагать на меня, говорить, что я здесь лежу не одна и должна что-то сделать, чтобы мой ребенок так не орал», — рассказала молодая мама.

При этом взгляд у женщины бы неадекватным. Анна боялась, что та что-то сделает с ее ребенком. Напавшая на новорожденную все же вышла из палаты, но ночь у матери была бессонной.

Медперсонал отреагировал на происшествие оперативно: неадекватную женщину отселили подальше от Анны и ее дочери.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.