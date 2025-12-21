сегодня в 20:49

Деда Мороза в Анапе задержали за нелегальную фотосессию

В курортной Анапе Краснодарского края правоохранители задержали молодого человека, который зарабатывал деньги в костюме Деда Мороза. Он выдавал городскую локацию за свою собственность и брал с прохожих деньги за фото на ее фоне, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что сотрудники полиции какое-то время вели наблюдение за подозрительным Дедом Морозом. Мужчина выбрал для своего бизнеса Театральную площадь, где расположена праздничная фотозона.

Предприимчивый гражданин выдавал городские декорации за собственный реквизит. Он уверял туристов, что новогодние сани принадлежат лично ему, и требовал плату за совместные снимки на их фоне.

В итоге нарушителя задержали, им оказался горожанин 28 лет. Ему выписали административный штраф за ведение незаконной предпринимательской деятельности.

