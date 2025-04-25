Дебошир распылил огнетушитель на пассажира в драке в московском метро

В столичном метро в одном из поездов на станции «Выхино» на «фиолетовой» ветке произошел конфликт между двумя мужчинами, один из которых схватился за огнетушитель и распылил содержимое в оппонента, сообщает «Осторожно, Москва» .

Известно, что конфликт начался со словесной перепалки внутри поезда, затем перерос в драку, после чего один из мужчин применил против другого огнетушитель. Другие пассажиры поезда сообщили о происшествии сотрудникам полиции.

Позднее мужчин разнимали сотрудники столичной подземки. Прибывшие стражи порядка арестовали обоих дебоширов.

Через некоторое время состоялся суд, в котором оба мужчины признали вину. Их действия квалифицировали по статье о хулиганстве и приговорили каждого к 10 суткам ареста.

Ранее в московском метро произошел конфликт из-за никаба. В драке участвовали несколько человек, их арестовали.