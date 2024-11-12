Давил людей машиной: число погибших при теракте в Чжухае выросло до 35

В китайском Чжухае 35 человек погибли и 43 пострадали при наезде машины на толпу

В китайском Чжухае увеличилось количество погибших при автомобильном таране, который произошел 11 ноября. По данным полиции, в результате предполагаемого теракта 35 человек погибли и еще 43 получили ранения, сообщает «Коммерсантъ» .

Происшествие случилось вечером 11 ноября. Автомобилист начал давить людей, которые занимались спортом около местного спортцентра.

По данным полиции, все пострадавшие проходят лечение в больнице, их жизням ничего не угрожает. Ранее правоохранители заявляли, что смертельный автотаран в Чжухае может носить террористический характер.

После случившегося в Чжухае в Германии поймали 17-летнего подростка, который хотел аналогичным образом атаковать рождественский рынок. За юношей, который является этническим турком, следили еще с весны 2024 года. Информацию о подготавливаемом подростком теракте в Берлин передала американская разведка.