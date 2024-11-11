После ЧП в Китае в ФРГ поймали подростка, готовившегося давить людей грузовиком
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Криминальная полиция Германии, предварительно, предотвратила теракт в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Силовики задержали 17-летнего турка, который планировал напасть на грузовике на рождественский рынок, сообщает Bild.
Задержание произошло еще 6 ноября. Следователи госбезопасности поймали 17-летнего подростка в Эльмсхорне, он является этническим турком. По данным силовиков, юноша планировал теракт, который мог носить исламистский характер.
Подростка рассекретили благодаря перехвату его сообщений и разговоров. Предупреждение о готовящемся нападении поступило от разведки США.
Примечательно, что США узнали о планах юного турка по нападению на рождественскую ярмарку в Германии еще в весной 2024 года. После этого американцы передали информацию об этом своим коллегам из ФРГ.
Сейчас арестованный турок находится в тюрьме.
11 ноября в китайском Чжухае произошло аналогичное происшествие, в результате которого погибли минимум 10 человек и еще 6 пострадали. Водитель внедорожника, давивший людей около спортивного центра, задержан.