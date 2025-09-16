Данила Багров* из Петербурга получил 9 лет колонии за попытку вступить в РДК**

Южный окружной военный суд вынес приговор 19-летнему жителю Санкт-Петербурга Даниле Багрову*, который обвинялся в приготовлении к государственной измене и участию в террористической организации, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным следствия, парень вступил в переписку с представителем организации «Русский добровольческий корпус»** (РДК**) в августе прошлого года. Он захотел стать ее участником с целью противостояния российской армии.

Представители РДК** выслали ему инструкцию, согласно которой Багров* приобрел авиабилеты в Грузию, чтобы оттуда попасть на Украину. Однако его план не удался — в аэропорту молодого человека задержали сотрудники ФСБ.

Суд признал Багрова* виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 275 УК РФ (приготовлении к совершению госизмены). Фигуранта приговорили к девяти годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, а остальное время — в исправительной колонии строгого режима.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.

**Организация признана террористической и запрещена в РФ.