сегодня в 07:49

Московский суд отправил в СИЗО бизнесмена Деревянко по делу о госизмене

Мещанский суд Москвы поместил в СИЗО бизнесмена Сергея Деревянко по делу о государственной измене. До задержания он специализировался на оптовой торговле, в том числе ювелирных украшений, а также занимался фермерством, сообщает ТАСС со ссылкой на судебную картотеку.

Бизнесмен пока не обжаловал арест.

Мужчина — фигурант по делу, возбужденному по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Решение уже начало действовать.

Обычно дела о госизмене рассматривают в закрытом от средств массовой информации и публики режиме. В суде детали раскрывать не стали.

В рамках статьи о госизмене мужчину могут отправить в колонию вплоть на пожизненное. Что конкретно мог совершить бизнесмен — неизвестно.