Daily Post: на севере Нигерии не менее 30 человек погибли в ДТП

Происшествия

На севере Нигерии в результате аварии погибли по меньшей мере 30 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Post.

«Не менее 30 пассажиров, по оценкам, погибли в дорожно-транспортном происшествии», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за неосторожного вождения в штате Кано.

Ранее супружеская чета из Норильска попала в страшное ДТП в Таиланде по дороге в зоопарк. В них влетел грузовик.

