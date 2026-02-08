Daily Post: на севере Нигерии не менее 30 человек погибли в ДТП Происшествия сегодня в 23:46

На севере Нигерии в результате аварии погибли по меньшей мере 30 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Post.

«Не менее 30 пассажиров, по оценкам, погибли в дорожно-транспортном происшествии», — говорится в сообщении. По предварительной информации, ДТП произошло из-за неосторожного вождения в штате Кано.