Daily Post: на севере Нигерии не менее 30 человек погибли в ДТП
На севере Нигерии в результате аварии погибли по меньшей мере 30 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Post.
«Не менее 30 пассажиров, по оценкам, погибли в дорожно-транспортном происшествии», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, ДТП произошло из-за неосторожного вождения в штате Кано.
