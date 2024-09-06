«Да ну нафиг»: самолет Ан-2 приземлился в паре метров от отдыхающих в Якутии

Baza: самолет Ан-2 приземлился в опасной близости от отдыхающих в Якутии

Легкий самолет Ан-2 приземлился на берегу в нескольких метрах от отдыхающих в Якутии, после чего сделал разворот. Видео публикует Baza .

Путешественники, в паре метров от которых приземлился легкий самолет, сначала были в недоумении и бранились на пилота Ан-2. Однако, когда тот сел на землю, рассмеялись.

«Да ну нафиг! Нифига себе», — прокомментировал таланты экипажа Ан-2 один из отдыхающих.

Однако Восточно-Сибирская транспортная прокуратура высший пилотаж не оценила. Экипаж Ан-2 проверят.

Ранее в Северной Осетии пассажиры самолета пострадали при жесткой посадке в поле. На борту были 15 человек.