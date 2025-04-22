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CNN: у министра внутренней безопасности США украли сумку с документами

У министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм украли сумку, в которой находилась крупная сумма наличными, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Известно, что сумку украли из ресторана в Вашингтоне во время ужина.

«В украденной сумке находились: водительские права, лекарства, ключи от квартиры, паспорт, служебный пропуск, косметичка, чистые чеки и около 3 тысяч долларов наличными», — рассказал источник.

По предварительной информации, сумку министра крал неизвестный белый мужчина в медицинской маске.

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