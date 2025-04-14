Жителя Нижегородской области отправили на СВО после кражи 150-летнего самовара

Жительница Нижнего Новгорода обнаружила пропажу семейной реликвии из старого дома в селе Таремское и обратилось за помощью в полицию. Стражи порядка нашли мужчину, который совершил кражу 150-летнего самовара, но в итоге он ушел служить на СВО, а самовар 60-летней Светлане так и не вернул, пишет Baza .

Женщина рассказала, что, приехав в старый дом, обнаружила, что кто-то сорвал замок и украл 150-летний самовар. Предмет быта для семьи потерпевшей имеет огромное значение, так как передавался по наследству по женской линии последние 150 лет.

Стражи порядка нашли мужчину, который совершил кражу. Им оказался ранее судимый 41-летний житель села Кстово. Он признался в преступлении и рассказал, что, кроме самовара, забрал с собой удлинитель и около 20 метров провода.

Во время расследования преступления мужчине предложили подписать контракт с Минобороны и отправиться служить в зону проведения специальной военной операции. Подозреваемый в краже согласился и в итоге ушел служить, но 150-летний самовар так и не вернул Светлане.