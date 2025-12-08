Чуть не загубили спортивную карьеру: здоровой девочке поставили порок сердца

Врачи частного медцентра в московском Жулебине диагностировали у 8-летней гимнастки порок сердца и посоветовали девочке бросить спорт. Однако диагноз оказался ложным. Эта ошибка едва не лишила юную спортсменку карьеры, сообщает Baza .

Девочка, профессионально занимающаяся гимнастикой, проходила в медцентре рядовой осмотр. Ребенок никогда не жаловался на здоровье, но врачи ошарашили школьницу и ее родителей диагнозом — они обнаружили порок сердца.

Сотрудники медцентра привели в доказательство данные эхокардиографии. После этого они рекомендовали девочке бросить спорт. Родители решили проверить, что скажут врачи в другой клинике. Там никаких заболеваний у ребенка не выявили.

Однако в частном медцентре не спешили признавать ошибку и поставили под сомнение опровержение их диагноза. Тогда родители отправили юную гимнастку на обследование в Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, где также не нашли никаких патологий.

Даже после этого в частном медцентре продолжали настаивать на том, что ребенку нельзя заниматься спортом, так как сердце может не выдержать нагрузок. Мама девочки требует извинений от медучреждения и хочет подать иск в суд.

Ранее в Китае хирурги по ошибке удалили ребенку четыре жизненно важных органа. Операция проводилась из-за тромба, но школьнику удалили двенадцатиперстную кишку, поджелудочную железу, большую часть желудка и тонкой кишки.

