В Китае хирурги по ошибке удалили ребенку четыре жизненно важных органа

Двенадцатилетний мальчик из города Хэцзэ в Китае лишился четырех внутренних органов после ошибки хирургов во время операции, сообщает «Царьград» .

Врачи одной из больниц города Хэцзэ по ошибке удалили 12-летнему мальчику по имени Сяо Е двенадцатиперстную кишку, поджелудочную железу, большую часть желудка и тонкой кишки. Операция длилась 14 часов и проводилась из-за тромба, обнаруженного у ребенка.

Проблемы со здоровьем у мальчика начались два года назад после травмы живота, полученной в школе. В ходе операции хирурги приняли решение удалить опухоль, однако вместе с ней были удалены жизненно важные органы. После инцидента полиция и бюро здравоохранения провели проверку и выявили многочисленные нарушения, включая отсутствие согласия родителей на операцию по установленным стандартам и неполное ведение медицинской документации.

Больница выплатила семье компенсацию в размере 200 тысяч юаней, однако этих средств оказалось недостаточно для дальнейшего лечения. Мальчику требуется пересадка органов и длительная терапия.

«С момента этой трагедии прошло уже два года, но мы все еще надеемся спасти нашего сына. Мы также хотим добиться справедливости для него, используя записи с камер наблюдения и видео операции», — рассказала мать ребенка.

В настоящее время мальчик не может самостоятельно питаться и прикован к больничной койке.

