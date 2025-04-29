«Чудом успела отбежать»: деревья упали на автомобили в Москве

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«ОМ»: ветер повалил деревья на автомобили в московском Бибирево

На северо-востоке Москвы деревья упали на припаркованные автомобили из-за сильного ветра. В результате едва не пострадала местная женщина-водитель, сообщает «Осторожно, Москва» .

Деревья упали на машины в районе Бибирево 29 апреля. Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал.

«Я владелец автомобиля. Стояла у багажника в момент падения деревьев, чудом успела отбежать, чтобы меня не придавило», — рассказала одна из местных жительниц.

Порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве 29 апреля, предупреждал столичный главк МЧС. Ненастная погода прогнозируется с 10:00 и до конца дня.