МЧС: ветер до 15 метров в секунду ожидается в Москве 29 апреля

С 10:00 и до конца дня 29 апреля в столице местами ожидается сильный юго-западный ветер. Порывы могут достигать 15 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве.

Жителей столицы призвали не парковать автомобили под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также не стоит оставлять без присмотра детей.

При необходимости звонить по телефонам: 101 или 102. Также можно обратиться по единому телефону доверия московского управления МЧС: 8 (495) 637-31-01.

Подробности о том, какой будет погода в мае 2025 года в Москве и Подмосковье, читайте в материале РИАМО.