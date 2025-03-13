Чтобы не плакал: двухлетний малыш умер от передозировки наркотиков

В Челябинской области скончался двухлетний мальчик. Оказалось, его 31-летняя мать колола ребенку наркотики, чтобы он успокаивался, переставал шуметь и плакать, сообщает Baza .

«Сегодня скоропостижно ушел из жизни любимый сыночек, мой ангелочек!» — написала мать малыша Екатерина К. в социальных сетях, сопроводив слова фотографией ребенка.

Публикация появилась в Сети в конце января, когда мальчика не стало. После расследования местных следователей стало понятно, что ребенок умер от передозировки наркотиков. Запрещенные вещества ему колола мать.

Ранее пермячка Ирина Ш., обвиняемая в убийстве собственного девятилетнего сына, заявила, что расправилась с наследником из-за своих долгов на 50 млн рублей. По словам фигурантки, она хотела убить себя и «взять с собой сына», потому что он якобы не смог бы жить без матери.