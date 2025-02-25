Душила шнуром и вскрыла глотку: пермячка призналась, зачем убила 9-летнего сына

Пермячка Ирина Ш., обвиняемая в убийстве собственного девятилетнего сына, заявила, что расправилась с наследником из-за своих долгов на 50 000 000 рублей. По словам фигурантки, она хотела убить себя и «взять с собой сына, так как ему было бы сложно жить без меня», передает корреспондент РИА Новости .

Дело в отношении Ирины Ш. рассматривается в Пермском краевом суде. Следствие считает, что обвиняемая убила ребенка в ночь на 12 июля 2024 года. Труп мальчика нашли в чемодане у мусорных контейнеров в центре Перми.

«Я совершила убийство сына. Получила отказ от клиента в займе для работы и исполнения обязательств. Общая сумма задолженности перед клиентами составляла около 50 миллионов рублей. Рухнула моя последняя надежда», — зачитывал адвокат показания Ирины Ш.

Обвиняемая добавила, что сперва она три минуты душила сына шнуром от телефона, «накинув на шею шнур, завязав на простой узел и потянув за концы». После этого она «подумала, что он не умер». Далее женщина схватила нож и вскрыла глотку ребенку.

«Потом нанесла ему три ножевых ранения, как мне казалось, в район сердца, чтобы он ушел безболезненно. Хотела убить себя…, но не смогла», — следует из показаний.

После этого женщина сходила за бутылкой водки и напилась. Вскоре ее задержали силовики, она написала чистосердечное признание в убийстве.

Ирина заявляла следователям, что ее состояние было подорвано еще с февраля из-за денежных потерь, с которыми она столкнулась на рынке ценных бумаг. Женщина, по ее словам, не обращалась к психологу и хотела самостоятельно решить ментальные трудности.