Что-то круглое: сюрприз нашел покупатель в рыбе из «Ашана»

Мужчина купил в супермаркете «Ашан» рыбу, но вместо вкусного блюда получил повод для паники. Съев половину порции, он обнаружил внутри что странное, очень похожее на ракушку или странный нарост, сообщает «Москва 24» .

По срокам годности рыба свежая, но аппетит у покупателя сразу пропал.

«Вот такую прелесть купили в „Ашане“… Вместо ужина истерика, что теперь внутри меня?!» — спросил мужчина.

Странная находка буквально «вросла» в кости селедки. Это может быть кальцинат или паразитарная капсула. При этом если рыба прошла термическую обработку, то риск для здоровья минимальный. Но есть эту «капсулу» точно не нужно.

Ранее рыба семейства карповых в Туре оказалась заражена личинками печеночных сосальщиков на 80–100%.

