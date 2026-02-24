«Рыба кишит паразитами»: в карповых видах в Тюмени нашли опасные личинки

Рыба семейства карповых в Туре оказалась заражена личинками печеночных сосальщиков на 80–100%. Употребление ее в вяленом или слабосоленом виде может привести к тяжелым последствиям, сообщает URA.RU .

Как рассказала профессор кафедры экологии и генетики ТюмГУ Оксана Жигилева, в районе села Метелева зараженность язя достигает 83%, а елец на отдельных участках поражен полностью — 100%. В центральной части Тюмени ситуация также тревожная: у плотвы паразиты выявлены в 28% случаев, у ельца — в 67%.

Как пояснила специалист, опасность заключается в том, что личинки локализуются не во внутренностях, а в мышечных тканях под кожей. Поэтому ни потрошение, ни обычная разделка рыбы не помогут избавиться от нависшей угрозы. В других представителях карповых также встречаются паразиты.

Заражение человека происходит при употреблении термически недостаточно обработанной или малосольной рыбы. Также могут пострадать домашние питомцы, которых хозяева могут угостить сырым продуктом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.