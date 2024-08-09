В регионе действует федеральный уровень реагирования. Соответствующее решение утвердили на внеочередном заседании.

На защиту жителей региона была отправлена в том числе группа «Аида» СпН «Ахмат». Она уже «монотонно рвет ВСУ на запчасти» в Курской области. Солдаты прибыли на направление 8 августа, чтобы сражаться плечом к плечу с другими подразделениями.

6 августа формирования подразделений ВСУ атаковали пограничную территорию РФ. ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения украинской армии в Курскую область. Украинские силы теряют технику и живую силу.