Украинские медиа распространяют информацию о том, что группа Аида СпН «Ахмат» ВС РФ, отправленная на курское направление, якобы уничтожена, частично взята в плен, а ее командир и вовсе погиб. Однако глава подразделения с позывным Аид опроверг эту информацию, его слова опубликовал в своем Telegram-канале «Рамзай» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Глава группы «Аида» отметил, что сейчас его бойцы «монотонно рвут ВСУ на запчасти» на курском направлении. Все, на что способны украинские военные, — вести борьбу в интернете и с мирным населением. Но как только в Курскую область пришли боевые подразделения, киевские войска начали убегать с поля боя.

Разведгруппа Аида СпН «Ахмат» ВС РФ эффективно проявила себя сначала на кременском направлении, а затем в Волчанске. В СВО она участвует более года. За это время ликвидировала не одно элитное подразделение ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Курскую область отправили ветеранов ЧВК «Вагнер» и группу «Аида» спецназа «Ахмат» ВС РФ. Они сражаются вместе с другими подразделениями Минобороны РФ.