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РВ: ветераны «ЧВК Вагнер» вступили в бой на курском направлении

Ветераны ЧВК «Вагнер» вместе с другими подразделениями министерства обороны вступили в бой в Курской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Также на направлении работает группа «Аида» спецназа «Ахмат» ВС РФ. Большая часть отряда состоит из ветеранов ЧВК.

Telegram-канал «Рыбарь» сообщал, что Украина отправила к госгранице РФ инженерную технику, которая будет использоваться для создания оборонительных укреплений на некоторых территориях Курской области.

Ранее журналист Сергей Мардан опубликовал видео, снятое вагнеровцами, отправленными на курское направление. Бойцы вступают в бой с колес. Они заявили, что «будет жарко».