Член СПЧ: арестованная Алия Галицкая покончила с собой в ИВС, а не СИЗО

Арестованная за вымогательство бывшая жена миллиардера Александра Галицкого Алия покончила с собой в ИВС, а не СИЗО. Об этом сообщила член СПЧ Ева Меркачева в своем Telegram-канале .

6 февраля Галицкую арестовали по обвинению в вымогательстве у бывшего супруга 150 млн рублей. Она угрожала распространить позорящую миллиардера информацию в случае неполучения денег.

В воскресенье в СМИ появились сведения, что Галицкая якобы совершила суицид в СИЗО 7 февраля. ФСИН опровергла эту информацию, отметив, что женщина не поступала в следственные изоляторы Москвы и Московской области. Там добавили, что в СИЗО Московского региона «суицидов не происходило».

Член СПЧ Ева Меркачева уточнила, что Галицкая совершила суицид не в СИЗО, как писали СМИ, а в ИВС (изоляторе временного содержания) Истры. Она отметила, что женщина оставила записку, в которой обвинила во всем бывшего мужа.

