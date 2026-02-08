Член СПЧ: арестованная Алия Галицкая покончила с собой в ИВС, а не СИЗО
Фото - © Пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области
Арестованная за вымогательство бывшая жена миллиардера Александра Галицкого Алия покончила с собой в ИВС, а не СИЗО. Об этом сообщила член СПЧ Ева Меркачева в своем Telegram-канале.
6 февраля Галицкую арестовали по обвинению в вымогательстве у бывшего супруга 150 млн рублей. Она угрожала распространить позорящую миллиардера информацию в случае неполучения денег.
В воскресенье в СМИ появились сведения, что Галицкая якобы совершила суицид в СИЗО 7 февраля. ФСИН опровергла эту информацию, отметив, что женщина не поступала в следственные изоляторы Москвы и Московской области. Там добавили, что в СИЗО Московского региона «суицидов не происходило».
Член СПЧ Ева Меркачева уточнила, что Галицкая совершила суицид не в СИЗО, как писали СМИ, а в ИВС (изоляторе временного содержания) Истры. Она отметила, что женщина оставила записку, в которой обвинила во всем бывшего мужа.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.