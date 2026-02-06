Хотела слить компромат: экс-жена миллиардера Галицкого вымогала миллионы долларов
В Истре Московской области под арест попала бывшая жена миллиардера Александра Галицкого. Она подозревается в вымогательстве денег, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Алия Галицкая вымогала у бывшего супруга 150 млн долларов. Она говорила о передаче денег во время встреч, при телефонных разговорах, а также в переписке.
При этом в случае отказа она угрожала распространить позорящую миллиардера информацию.
Ранее женщина уже подавала в суд иск о разделе имущества, включая инвестиционные счета Галицкого в нескольких банках. Так, уже было арестовано его имущество на общую сумму 435 млн рублей, в том числе квартира на Патриарших прудах, два места под автомобили, загородный коттедж и квартира в клубном доме «Тургенев».
