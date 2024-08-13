Член Союза журналистов России Инна Демьяненко пропала в Судже
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55-летняя заместитель главного редактора газеты «Суджанские новости», член Союза журналистов России Инна Демьяненко пропала в Судже, сообщает Baza.
Женщина не выходит на связь с 5 августа. Ее телефон, а также номер сестры журналистки недоступны. Коллеги утверждают, что о месте нахождения Демьяненко по сей день ничего не известно.
Заместитель главреда «Суджанских новостей» почти 30 лет работает в СМИ. Уже более 25 лет она является членом Союза журналистов России.
Ранее стало известно, что пропавшие украинцы, сотрудники газовой станции «Суджа», Юрий и Вадим нашлись. Их пытались эвакуировать в Сумскую область, но одному из мужчин прострелили бедро.