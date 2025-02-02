Член сборной РФ по фехтованию может пропустить гран-при в Италии из-за ожога в бане

Член сборной России по фехтованию Кристина Самсонова может пропустить в гран-при в Италии. Причиной стали сильные ожоги и аллергическая реакция у спортсменки после посещения солярия и бани, сообщает Mash .

Самсонова готовилась к соревнованиям и после интенсивной тренировки, которая длилась 3,5 часа, решила посетить солярий. На следующий день девушка решила расслабиться в бане. Однако вечером того же дня на лице Кристины появились странные покраснения и аллергическая реакция.

Спортсменка вызвала скорую помощь. прибывшие на вызов медики диагностировали аллергию и не стали ее госпитализировать.

В настоящее время состояние Кристины улучшилось, однако ее участие в соревнованиях остается под вопросом. Уже 6 февраля россиянка должна вылететь в Италию для участия в гран-при по фехтованию.

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