«Дагестан считает тебя ссыклом»: Конор назвал Хабиба жирным лентяем

Первый в истории UFC двойной чемпион Конор Макгрегор оскорбил и вновь вызвал на бой непобежденного российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. Он пригласил дагестанца сразиться в октагоне после того, как Хабиб назвал его «наркоманом» и «насильником», заступившись за ирландского бойца Пола Хьюза, сообщает Sport24 .

В социальных сетях Макгрегор назвал бывшего соперника, которому уже проигрывал в UFC, «жирдяем с тренерским свистком», «гребаным игроком в прятки» и прочими нелестными словами.

«Дагестан считает тебя ссыклом. За твоей спиной смеется весь Дагестан. Ты лентяй, говорят они. Подерись со мной, заработай 100 миллионов долларов и отдай их всей своей деревне. Но ты не будешь. Почему? Потому что ты жирная ленивая испуганная сука», — написал спортсмен и шоумен.

Ранее Макгрегор неуважительно высказался про ирландского бойца ММА Пола Хьюза. Тогда Нурмагомедов поддержал Хьюза и назвал Конора «насильником», «наркоманом» и «ублюдком».

В 2018 году Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор уже проводили бой в UFC. В титульном бою в легком весе ирландец проиграл дагестанцу удушающим приемом.

Ранее суд признал Конора Макгрегора виновным в изнасиловании женщины в Дублине.

