Число жертв «самого вежливого маньяка» Владимира Миргорода превысило 30 человек

Серийный маньяк-убийца Владимир Миргород был пожизненно осужден в 2012 году за 16 убийств, но впоследствии было раскрыто еще 17 эпизодов. В итоге общее число жертв «самого вежливого маньяка России» превысило 30 человек, сообщает kp.ru .

Маньяк орудовал с начала 2000-х на северо-востоке Москвы и Подмосковья. Миргорода прозвали «самым вежливым маньяком» за то, что при знакомстве со многими своими жертвами он сначала вел себя очень культурно, очаровывал их своим обаянием и эрудицией. Однако судьба их была предрешена изначально. Среди жертв насильника и убийцы были в основном женщины, а также несовершеннолетние девушки и мужчина.

Благодаря новым технологиям следствию удалось разобраться в не раскрытых ранее делах более чем 20-летней давности. Однако невозможно сказать точно, все ли преступления маньяка раскрыты.

«Сколько бы мы ни говорили, он не может назвать ни самую первую жертву, ни последнюю», — рассказала старший следователь-криминалист управления криминалистики ГСУ СК России по Москве майор юстиции Мария Крестьянинова.

По ее словам, за все время следствия Миргород не смог осознать и сказать, какой триггер толкал его на преступления.

По мнению судебно-психиатрического эксперта, завотделением московского психоневрологического диспансера № 13 Артема Гилева, замалчивание жертв — это не провалы в памяти, а хитрость, уловка.

Миргороду продлили срок ареста по новому делу до 1 октября 2025 года. Второй пожизненный срок ему не дадут, зато второй приговор лишит его возможности выхода по УДО и полностью закроет путь на свободу, отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что «аккуратный душитель» Владимир Миргород признался в очередном убийстве.