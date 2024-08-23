Маньяк-душитель Владимир Миргород сознался в 19-м по счету убийстве

Миргород сознался в убийствах, совершенных в 2000 году. Он рассказал, что познакомился с 26-летней Надеждой Форис на Кольской улице. Девушка была в состоянии алкогольного опьянения. Маньяк сначала убил, а потом задушил ее.

В 2004 году его осудили за грабеж и изнасилование. На тот момент правоохранители не знали, что имеют дело с серийным убийцей. Ему дали шесть лет тюрьмы. Тем временем убийства в Москве и Подмосковье прекратились.

Миргорода погубила излишняя болтливость. После освобождения он рассказал знакомым об убийствах, а те отправились в полицию. Там он сознался в 16 убийствах и получил пожизненный срок. В 2024 году маньяк рассказал еще о двух своих жертвах, а теперь еще об одной. Итого на его счету 19 смертей.

Расследование дела маньяка продолжается. По информации пресс-службы ГСУ СК России по городу Москве, ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, сопряженном с изнасилованием. Экспертизы доказали причастность Миргорода к преступлениям.