сегодня в 21:31

Число жертв при взрыве автоцистерны в Чили выросло до четырех

19 февраля в Чили взорвалась автоцистерна со сжиженным газом, в итоге погибли три человека. Позднее стало известно, что число жертв увеличилось до четырех, а число травмированных людей — до 17, сообщает РЕН ТВ .

Происшествие случилось в промышленной зоне Сантьяго. Предположительной причиной является то, что водитель не справился с управлением из-за превышения скорости, что привело к серии последовательных столкновений.

Взрывной волной и пожаром было повреждено семь машин. Пятеро из пострадавших получили тяжелые травмы. Для ликвидации последствий на месте происшествия задействовано 25 пожарных расчетов.

На данный момент личности погибших не установлены. Мощное возгорание затрудняет процесс опознания жертв случившегося. На месте работают оперативные службы.

