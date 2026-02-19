Трое погибли, 10 пострадали: в Чили взорвалась автоцистерна

В результате детонации автоцистерны, перевозившей сжиженный газ, в северной части Сантьяго погибли три человека, еще десять получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой чилийское радио BioBio.

Предварительно известно, что причиной происшествия стала потеря контроля над транспортным средством его водителем. Грузовик врезался в отбойник, опрокинулся и взорвался.

На опубликованных кадрах видно, что сначала опрокинутая автоцистерна подняла клубы пыли в воздух, затем прогремел взрыв, который распространил пламя на несколько метров во все стороны. В этот момент люди бежали в стороны от места происшествия и прятались за стены ближайших зданий.

От взрывной волны пострадали семь автомобилей, которые в тот момент находились на данном участке шоссе. В зоне чрезвычайного происшествия сохраняется вероятность нового взрыва. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.