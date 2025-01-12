Число жертв калифорнийских пожаров достигло 13

В результате крупных пожаров, охвативших округ Лос-Анджелес в штате Калифорния, погибли по меньшей мере 13 человек, сообщает RT со ссылкой на телекомпанию NBC News.

Отмечается, что восемь человек погибли в зоне пожара «Итон», еще пять — в зоне пожара «Палисейдс».

Пожары уничтожили дома не только простых американцев, но и многих знаменитостей, в том числе Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса, Бена Аффлека и Хантера Байдена. Ущерб от пожаров оценивается в 135–150 млрд долларов.

Из соображений безопасности звезды покидают свои дома, расположенные в Лос-Анджелесе. Уезжают даже те, чьи особняки не были разрушены. Уже эвакуировались Бритни Спирс, Меган Маркл и принц Гарри, Майло Вентимилья, Коби Смолдерс, Кейт Хадсон, Стивен Спилберг и т. д.