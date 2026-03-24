Число жертв авиакатастрофы в Колумбии выросло до 34

Число жертв в результате крушения военно-транспортного самолета Hercules C-130 в департаменте Путумайо на юге Колумбии выросло до 34, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Caracol.

Кроме того, еще 21 человек числится пропавшим без вести.

Число раненых составляет 77 человек. Отмечается, что 43 пострадавших были перевезены в Боготу.

На место авиакатастрофы дополнительно направлены медицинский вертолет и бригада спасателей.

В понедельник колумбийский военный самолет потерпел крушение при взлете из Пуэрто-Легисамо, расположенного в департаменте Путумайо. Катастрофа случилась вскоре после отрыва от взлетно-посадочной полосы, обломки самолета были обнаружены в нескольких километрах от аэропорта. Судно следовало в Пуэрто-Асис. Причины катастрофы пока не установлены.

