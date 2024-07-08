Число жертв атаки ВСУ в Белгородской области увеличилось до трех человек

Гладков: после воздушной атаки ВСУ в селе Никольское погибли три человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале сообщил, что после воздушной атаки киевского режима в селе Никольское погиб еще один человек. Таким образом, число жертв увеличилось до трех.

По словам Гладкова, ВСУ атаковали село Никольское Белгородского района. Во время один из автомобилистов получил ранения. Его коллега пересел за руль и повез его в больницу, но не успел добраться до медучреждения.

«К большому горю, по пути в больницу мужчина скончался. В оперативные службы его коллега обратился только недавно», — рассказал губернатор региона.

Вячеслав Гладков выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее при той же атаке ВСУ погибли два человека. В момент ракетного удара женщина и 16-летний подросток находились в ресторане, они получили несовместимые с жизнью травмы.