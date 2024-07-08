ВСУ ударили «Точкой У» по ресторану под Белгородом. Два человека погибли
Два человека погибли при ракетном ударе ВСУ по ресторану под Белгородом
Украинская армия атаковала «Точкой У» ресторан «Медведь», расположенный селе Никольское под Белгородом, сообщает Mash.
Ракета поразила заведение примерно в 12:20 понедельника.
По предварительным данным, в результате происшествия погибли 16-летний подросток и женщина. Еще минимум 8 человек получили ранения.
Часть гостей и персонала ресторана до сих пор находится под завалами, сейчас их пытаются достать.