ВСУ ударили «Точкой У» по ресторану под Белгородом. Два человека погибли

сегодня в 14:34

Два человека погибли при ракетном ударе ВСУ по ресторану под Белгородом

Ракета поразила заведение примерно в 12:20 понедельника.

По предварительным данным, в результате происшествия погибли 16-летний подросток и женщина. Еще минимум 8 человек получили ранения.

Часть гостей и персонала ресторана до сих пор находится под завалами, сейчас их пытаются достать.