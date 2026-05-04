Число пострадавших в жуткой аварии с грузовиком на МКАД увеличилось до 4

До четырех человек увеличилось число пострадавших в результате массового ДТП на МКАД в районе Теплого Стана, сообщает «Осторожно, Москва» .

В понедельник «КамАЗ» протаранил 14 автомобилей, которые стояли в пробке на МКАД. Предварительно, у большегруза отказали тормоза.

По последним данным, медицинская помощь после аварии понадобилась четверым пострадавшим. Среди них — двое детей 1,5 и 4 лет.

Медики продолжают дежурить на месте ДТП. Число пострадавших может увеличиться.

