Число пострадавших при взрыве в Сыктывкаре выросло до 18 человек

В Сыктывкаре после взрыва светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в общей сложности в медицинские учреждения поместили 18 человек. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, пишет ТАСС .

По словам Кузнецова, среди пострадавших девять человек находятся в тяжелом состоянии. Врачи оценивают состояние четырех из них как крайне тяжелое, а у пяти других зафиксировано тяжелое состояние.

Троих пострадавших медики оценивают как находящихся в средней степени тяжести. В настоящее время врачи делают все возможное, чтобы спасти жизни и здоровье пациентам.

Ранее Минздрав Коми сообщал, что число пострадавших от взрыва светошумовой гранаты в Сыктывкаре пострадали 12 человек. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

