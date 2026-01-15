Минздрав Коми: число пострадавших при взрыве в Сыктывкаре увеличилось до 12

В результате взрыва в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре число пострадавших выросло до 12 человек, об этом сообщил Минздрав Коми в официальной группе в соцсети «ВКонтакте» .

В настоящее время в Республиканской больнице Коми проходят лечение семь человек, а в Эжвинской городской больнице — пятеро, причем состояние четверых оценивается как крайне тяжелое.

Министр здравоохранения Республики Коми Ирина Кондратьева лично проверила ход оказания медицинской помощи пострадавшим. Глава регионального Минздрава подчеркнула, что к лечению привлечены ведущие специалисты республики.

«За пациентами организовано круглосуточное наблюдение, по тяжелым случаям проводятся телемедицинские консультации с федеральными медицинскими центрами», — говорится в сообщении Минздрава Коми.

В первой половине дня 15 января в Сыктывкаре в центре профподготовки МВД прогремел взрыв, причиной которого стала светошумовая граната. В итоге в здании начался пожар. Позднее по факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.

