сегодня в 17:48

Состояние четырех человек после взрыва в Сыктывкаре остается крайне тяжелым

После взрыва светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре пострадали девять человек. Состояние четырех из них оценивается как крайне тяжелое, сообщает Минздрав Республики Коми на официальной странице в «ВКонтакте».

Пострадавших госпитализировали в республиканскую клиническую больницу и Городскую эжвинскую больницу. Один человек отказался от госпитализации. Медики оказали помощь на месте. За жизни остальных борются врачи.

200 человек эвакуировали из-за сильного задымления. 10 бригад скорой помощи работали на месте происшествия, две из них реанимационные. Врачи продолжают дежурство.

О происшествии в здании, где готовят сотрудников МВД, стало известно 15 января. После первого происшествия случился еще один взрыв — на этот раз взорвался газовый баллон. Из-за этого загорелись строительные леса возле здания.

На данный момент известно о девяти пострадавших. Позднее в Сети появилось видео с места происшествия.

